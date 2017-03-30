毛寶貝心情故事微電影徵選 最高獎金10萬
新北市動保處將舉辦「毛寶貝心情故事」微電影徵選，透過新世代年輕人的視野與想法，以動物之家的時空與背景及收容毛寶貝的生命與活力為創作元素，將動物保護的觀念推廣出去。徵件時間為106年4月10日至6月30日止，第1名獎金10萬、第2名6萬、第3名3萬及優選2名獎金各1萬元。
動保處表示，比賽預計4月10日至6月30日止徵件，參賽對象廣徵全國大專院校青年學生，自行拍攝、形式不拘、可為劇情類或非劇情類，但拍攝場景及主軸必須以本市動物之家及毛寶貝為主。
評審分為初審及複審兩階段，並將邀請電影傳播類及動物保護領域專家學者擔任最終評審團。評分標準包含故事主題結構性40%、創意設計文化內涵20%、影音效果技術20%及尊重生命動物保護觀念宣導20%，徵件辦法及入圍名單將公布於新北市動物保護處官方網站及動物之家粉絲頁。
(中時)
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