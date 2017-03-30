萬罐失身酒闖關敗陣 千萬「毒」酒遭扣

萬罐失身酒闖關敗陣 。(黃靖惠攝)

基隆關查緝到市價2千萬失身酒。(黃靖惠攝)

基隆關查緝到市價2千萬失身酒。(黃靖惠攝)

萬罐失身酒悄登陸！關務署基隆關及海巡署中巡署苗栗查緝隊1月發現一批中國深圳入關酒品有異，開櫃檢測發現藏有萬罐俗稱「失身酒」、「斷片酒」的「FOUR LOKO酒」，而且摻有神仙水成分，初估市值達2千萬元，立即查扣貨物，訊後將吳姓貨主依違反毒品防制條例、菸酒管理辦法送辦，並擴大追查上游來源。

國外年輕族群常將「FOUR LOKO酒」當成開趴助興飲品，但飲用後易醉、喪失意識也被不肖人士用來迷姦、性侵女子，也出現「斷片酒」或是「失身酒」之稱。財政部去年將失身酒列為禁止進口項目，卻仍有一名台南公司吳姓貨主，企圖從中國深圳進口闖關。

基隆關1月獲報指稱一批「失身酒」已悄悄入關，經過濾報關艙單機制察覺，一批從中國深圳入關的水果酒有異，立即派遣人員開櫃檢測，發現1萬2千罐失身酒，不但外包裝五彩繽紛且有7種不同的水果口味，並加註「專業拯救不開心FOUR LOKO斷片酒」字樣吸引消費者，經送驗證實含有神仙水成分，立刻扣留該批酒類。

基隆關副關務長陳金標表示，失身酒是由台南某五金行公司以水果酒名義申報入關，今年1月6日抵達基隆港停泊後，已派員鎖定該批貨物，並開櫃檢測後發現酒內摻雜神仙水成分，而貨主也僅是下游掛名人頭，目前仍會循線追查上游業者。

苗栗機動查緝隊副隊長柯育睿表示，失身酒在美國部分地區並不違法，也是許多年輕人開趴助興飲品之一，每瓶酒轉賣後最高至2千元，估市值千萬，大多利用社群媒體臉書方式販售，訊後將吳男依毒品罪、違反菸酒管理辦法移送地檢署。

＊保護自己 遠離毒品 中時電子報關心您！

(中時)