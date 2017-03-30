韓國會通過決議 籲陸停止反薩德措施

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聯合新聞通訊社報導，南韓國會今天召開全體會議，通過決議，呼籲中國大陸政府停止反制南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，即薩德反導系統）的措施。

南韓國會外交統一委員會今天稍早通過這項決議，然後將決議繼續提交國會全體會議表決；而在場189名國會議員中有188人投贊成票，1人棄權，通過決議。

國會在決議中就中國大陸當局對南韓企業做出停業處分、下達禁售南韓旅游產品等作法表示了憂慮和遺憾，呼籲陸方立即停止反薩措施，並保護境內南韓公民的安全。

國會還呼籲陸方與國際社會一致，努力使北韓停止研發核武與飛彈，以實現朝鮮半島非核化。1060330

(中央社)