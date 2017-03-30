越譴責太平島操演 海巡署：有轉知外館
海巡署在太平島例行實彈操演，外媒報導，越南外交部譴責操演嚴重侵犯越南在南沙群島主權。海巡署今表示，每年都定期實施實彈射擊訓練，也有請外交部轉知駐越南代表處等外館。
外媒報導，越南外交部發言人黎海平（Le Hai Binh）表示，這項操演「嚴重侵犯越南的（南沙）群島主權、對和平、穩定、海上安全和安定構成威脅，導致東海（南中國海）情勢緊張複雜。」
黎海平在越南外交部網站的聲明稿中表示：「越南堅決反對（操演），要求台灣方面不要再有類似動作。
海巡署今天表示，為使南沙指揮部同仁熟悉防衛火炮及武器操作，每年都會定期實施例行火砲實彈射擊訓練，今年第一季火砲射擊為29日至31日，每天晚上8時至晚上9時。
海巡署指出，操演前已請外交部利用電報方式，轉知駐越南代表處等外館熟悉，且射擊區域並未危及航行船舶安全。1060330
(中央社)
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