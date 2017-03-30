陸億萬富豪人數減 坐擁6700億美元

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一份全球億萬富豪人口普查報告顯示，去年全球億萬富豪人數下降，只有美國增長。其中中國大陸億萬富豪減少4.2%，下降至249人，但坐擁6700億美元（約新台幣20兆2362億元）財富。

全球財富資訊機構Wealth-X發布「億萬富豪人口普查報告」顯示，2016年全球億萬富豪人數共有2397人，較前一年下降3%；財富總額達到7.4兆美元，下降3.7%，也是2008年金融風暴以來首度下降。

新浪網報導，全球億萬富豪人數最多的前5個國家分別是美國、中國大陸、德國、俄羅斯和英國。

在中國大陸部分，中國大陸的億萬富豪人數下降4.2%，僅剩下249人；財富總額下滑0.7%，達到6700億美元。

這份報告也發現一些有趣的細節。全球的億萬富豪中，有115人來自科技業界，其中一半年齡不到50歲；中國大陸的億萬富豪則有1/3年齡在50歲以下。

此外，在這2397名億萬富豪中，包括272名女性。1060330

(中央社)