鯉魚潭輸水工程顧台中 苗栗人怒了
經濟部水利署為穩定大台中地區供水，規劃「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程替代方案」，引發鯉魚潭水庫所在地的苗栗鄉親不滿，今天在說明會現場抗議，甚至有民代拍桌怒斥。
經濟部水利署中區水資源局規劃進行「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程替代方案」，擬自鯉魚潭水庫及石岡壩分別建置第二原水管及大甲溪輸水管，引水至后里淨水場，今天在苗栗縣三義鄉鯉魚潭村活動中心舉辦說明會。
位於鯉魚潭水庫下方的鯉魚潭村民，對於引水管工程十分憂心，村長詹源添指出，鯉魚潭水庫鄰近關刀山地震帶，錦山溪支流河床最寬處僅有90公尺，萬一再發生類似九二一強震，震垮石岡壩提防，鯉魚潭村恐將成為第二個小林村，慘遭滅村。
詹源添說，過去曾發生多次供水管線爆裂及淹水問題，「水庫安全設施沒做好，叫村民如何安心？」村民也在說明會場外拉起白布條，表達抗議。
說明會中，中區水資源局強調，計畫內容並非新建水庫或攔河堰，而是為強化「大台中」地區穩定供水，此語更引發出席會議的民代不滿。
苗栗縣議員劉寶鈴痛批，水庫、工程蓋在苗栗，8成儲水卻供應台中，苗栗鄉親非但未蒙其利「連自來水都沒有」，一旦面臨缺水，又先犧牲在地仰賴的農業，辦理休耕，「這誰看得下去。」縣議員邱紹俊甚至憤怒拍桌，怒斥官員漠視鯉魚潭水庫在地居民長期所受壓力。
中區水資源局副局長陳建成解釋，此計畫是希望藉由輸水工程，充分利用大甲溪水源，讓水資源獲得更妥善利用，但仍須進行環境影響評估，環評通過才會辦理用地取得及施工；至於地方心聲會帶回討論，盡量協助解決。1060330
(中央社)
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