老梗騙婦人70萬 機警行員擋下婦助逮車手
竹南警分局中港派出所所長謝明憲、副所長范植英及警員吳隆明、黃淳民，日前接獲南龍區漁會陳姓行員報案，指一名臨櫃客戶郭姓婦人疑似遭詐騙案件，警方迅速派員警前往並成功說服郭婦，後經郭婦全力配合，警方在接獲報案15分鐘內迅速逮捕詐欺車手鍾姓犯嫌，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。
警方指出，郭姓婦人於28日9時許接獲詐騙集團來電，稱其兒子替人作保欠錢沒還遭綁票，要求郭婦交付70萬元，且不准掛電話，否則要讓她兒子好看，郭婦擔心兒子遭遇不測，心急如焚，隨即至南龍漁會欲提領70萬元，漁會行員見郭婦神色慌張，始終在講電話，又一次要領這麼多錢，懷疑郭婦遭詐，便趕緊通知警方前來協助，郭婦在警方極力勸說下，終於相信是接到詐騙集團電話。
中港所警方為逮捕詐騙集團成員，遵行「一聽、二演、三報案」步驟，立即請郭婦配合佯裝上當至詐騙集團指定地點，並依詐騙集團指示將包包丟在該處，不久，鍾姓車手便到達該處，警方隨即一湧而上將其逮捕，警方從接獲報案至逮捕車手，前後僅花15分鐘。
(中時)
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