日本自民黨要求安倍 起訴陸開發東海油氣田
共同社30報導，日本自民黨「有關東海資源開發的委員會」委員長原田義昭30日前往首相官邸與首相安倍晉三會面，並遞交了決議書。該決議書指出為使中國停止油氣田開發，應該基於《聯合國海洋法公約》向常設仲裁法院提起訴訟做準備。
安倍表示，將繼續在外交層面發出呼聲。決議書譴責中國在2008年與日本就共同開發東海油氣田達成協議，但卻持續進行單方面開發，認為「日本的主權、領土與領海受到侵犯，國家利益受到損害」。
(旺報)
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