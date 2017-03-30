陸國防部：如期實現裁減軍隊員額目標

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中新網30日報導，大陸國防部新聞發言人吳謙30日介紹裁軍30萬相關工作進展時表示，軍隊規模結構和力量編成改革對員額裁減做了具體安排，結合改革進程正在有序推進，今年可如期實現既定目標。

吳謙介紹，2015年9月3日，習近平主席向世界莊嚴宣告，中國將裁減軍隊員額30萬，宣示了我國堅持走和平發展道路的堅定決心。

吳謙指出，軍隊規模結構和力量編成改革對員額裁減做了具體安排，結合改革進程正在有序推進，今年可如期實現既定目標。

(旺報)