辜成允案 北檢傳喚晶華董座潘思亮

我要評比

前台泥董事長辜成允在晶華酒店摔倒不治。台北地檢署今天傳喚台北市政府與晶華酒店人員，釐清相關案情，晚間更傳喚晶華董座潘思亮到案，目前庭訊仍在進行中。

這起案件源於，辜成允在1月21日晚間於台北晶華酒店參加喜宴，離開時不慎從3樓樓梯摔落2樓半平台，經送往馬偕、振興醫院急救後宣告不治，享壽63歲。1060330

(中央社)