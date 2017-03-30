老師變老闆 盧明志打造幸福企業

任教20年的捷利國際餐飲公司董事長盧明志（後排左）跨足醫療開設診所日前開張，照顧員工健康，打造幸福企業。（資料照片）中央社記者程啟峰高雄攝 106年3月30日

任教20年的捷利國際餐飲董事長盧明志，為培育人才，提出「利挺年輕」職場實作計畫，協助高中職生一圓就業、升大學雙夢想，還跨足醫療開設診所，照顧員工健康，打造幸福企業。

盧明志曾任職國中、高職老師，接著在中山大學等大學任教，任教前後20年，現在的國中生活輔導教育課程，就是盧明志當年訂定沿用至今，他因擔任一家股票上櫃公司行銷總經理，因而與所代理的日本大企業結下深厚因緣，促成他拿下東京牛角燒肉及日本太盛16烏龍麵代理權，因而從老師變為餐飲集團老闆。

盧明志再斥資數千萬元在高市同盟路成立綠建築東京牛角、Shabu Sato小火鍋雙品牌旗艦店，位於中都濕地旁，外觀結合綠能生態概念，成為高雄觀光、餐飲的新據點，他近期還進軍大陸賣便當。

盧明志今天主持同盟路旗艦店開幕前記者會，盧明志女兒盧昀也現身會場，擔任集團行銷副理的她也到場行銷新館及菜色的特色。

盧明志說，雖是餐飲界的新兵，但憑藉著對餐飲的熱忱及創新經營理念，自我期許做「全世界都看到」的好企業。

盧明志強調，捷利的品牌精神是學習地衣（青苔）的生命韌性。地衣彼此透過相互配合及分工、相互依存，自成一格的共生形態，不論是在日夜溫差大的乾燥沙漠，或是在終年寒冷的極地、真空條件下都能生存。

他說，學習地衣的精神，捷利將致力尋找客戶需要，創新合作模式，以客戶滿意為前題，合作分享為過程，來創造客戶、合作夥伴、投資股東及回饋社會責任共贏共榮目標。

面對捷利國際餐飲未來幾年拓點的人力需求。教育界出身的盧明志便去年起提出「利挺年輕」的職場與升學雙夢實作計畫，提供4年新台幣2000萬元的基金，遴選全台100至150名高中職畢業生，進入國際連鎖餐飲管理市場依正職員工錄用，以實作完成就業與升大學的雙夢想，幫助不少學子圓夢，也為集團物色人才。

他說，只要年滿18歲的高中職畢業生就有資格加入計畫，由公司出資支持其上大學，同時提供每月80小時的打工機會，並給予165元的優厚時薪。畢業後若到集團內任職，即可享有正職起薪3.2萬元的待遇。1060330

(中央社)