航空公會改選 華航董座何煖軒接理事長
台北市航空運輸商業同業公會今天召開第10屆第一次理監事聯席會議，會中改選理事長，由中華航空公司董事長何煖軒接任。
航空公會理事長每3年改選一次，前一任理事長是長榮航空董事長林寶水。
何煖軒說，航空業是促進觀光及經濟發展的重要基礎之一，航空公會有責任及義務持續推動台灣觀光旅運業的發展，並持續扮演與各國航空產業互動的溝通橋梁及幕後推手。
他表示，航空公會將代表業界積極與政府及各界溝通，為會員爭取應有的權益並廣納善言，也將持續協助政府推行政令，期待日後可再提升台灣民航產業到另一個新的境界。1060330
(中央社)
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