優良社工師孫嘉玟：當兒保社工 發現生命價值

嘉義市長涂醒哲表揚優秀社工師。（廖素慧攝）

嘉義市政府表揚17位優秀社工師。（廖素慧攝）

嘉義市政府今日表揚17位服務優良社工，擔任社工師10年的孫嘉玟，獲得社工感動服務故事徵文首獎，現場分享她當社工的心路歷程及感想，她說，服務上百個案後屢屢發現生命的價值，讓她歡喜做、甘願受，一直做下去。

嘉義市長涂醒哲今天表揚17位服務優良社工，對社工師忍辱負重從事如同「社會醫師」的工作，表示感謝及敬意。市府今年並舉辦感動服務徵文，選出12篇社工服務的真實案例及心得感想。

孫嘉玟說，當兒保社工10年服務上百個案，越深刻感到自己肩負著重責大任，孩子年幼沒有自我保護的能力，需要被保護、有人替兒童發聲，她在服務中發掘到生命的價值，因而願意繼續堅持當社工，但兒保不能靠社工單打獨鬥，各機關單位要通力合作，也需要社會大眾的協助通報，挽救寶貴的生命。

(中時)