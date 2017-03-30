陸股有上百家國企試辦員工認股計畫

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大陸國企改革換檔加速前進，不僅要引進民營資本，更要開放員工認股，目前國資委已確定有10家央企開始試辦員工認股計畫，同時包括北京、上海、陝西、湖南、湖北、四川、山東等近20省市也明確要推動地方國企員工持股試辦計畫，初步統計，A股已有上百家國企要實施員工認股計畫。

(旺報)