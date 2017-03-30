進殯儀館實景拍攝超毛！ 施易男：大體從身後經過

施易男演出的《積木之家》氣氛驚悚。（好風光）

施易男劇中遭曾少宗毒打。（好風光）

施易男被打趴在地。（好風光）

曾少宗劇中露出本性。（好風光）

台視、八大、愛奇藝《積木之家》劇情進入高潮，貫穿全劇的秘密終於在本周引爆，該劇劇情瀰漫恐怖氛圍，劇組特地前往殯儀館大體冰櫃室實景取鏡，施易男與林子熙到殯儀館拍攝感覺超毛；施易男表示：「說不害怕是騙人的，待在冰櫃室裡頭感覺非常非常的毛，拍攝時陸續有大體要進出，我們就得停下來迴避，因為不能看，以免沖到，我隨身攜帶護身符，回家前媽媽還幫我先用香粉淨身才進家門。」

林子熙則說：「當天化妝師給我艾草帶在身上，但時不時身後有大體經過真的壓力莫名。」除了待在大體冰櫃室，施易男還有一場在殯儀館廁所洗臉洗到滿臉淤黑的幻覺戲，拍這場戲時已經天黑，施易男坦言：「整齣戲幾乎全實景拍攝，尤其在特別的場所，很不希望拍到夜戲，心中吶喊好想趕快回家。」

施易男扮演性格焦躁自私的建築師，不願一錯再錯，決心舉發曾少宗惡行，卻遭他威脅毒打。這場戲選在廢墟拍攝相當辛苦，施易男被打趴在地，本身很怕昆蟲的他，超擔心地上的螞蟻會爬進他耳朵；現場的臨演出手不太懂得拿捏力度，有好幾次他真的被打到，施易男笑說：「當下我以為導演會喊卡，可能是我痛的表情太逼真，導演以為我還在演遲遲沒喊卡」，下戲後他開玩笑跟導演告狀「導演我被真打，你竟然沒喊卡！」廢墟裡滿地的鐵絲鐵架，賣力演出的他，腳踝也不小心被刮受傷。

劇中終於顯露邪惡本色的曾少宗，印象深刻地說：「在廢墟裡有一個鏡頭，男哥奮力抵抗要撞我的頭，我因此倒在地上，為求逼真，現場我來真的，摔了七、八次，膝蓋跟手掌心有輕微破皮跟流血，工作人員見我受傷很緊張圍過來，但我演得非常過癮。」他說：「演壞人就是要演得越輕鬆越好，角色才能成立。」

劇中再度懷孕的林子熙不明原因瘋狂大吃大喝，狼狽吃相令人作噁，林子熙表示：「現場我總共吃了一大碗八寶粥、兩個6吋黑森林蛋糕、一整條煉乳、一大瓶牛奶及番茄汁。」原本相當愛吃甜食的她，拍完這場戲到現在都還有陰霾，已超過半年沒再碰過這些食物。第一次扮演孕婦的她，因為沒有經驗，剛好導演太太當時待產中，反倒是導演提供她很多小指示，例如：肚子大了後需要側睡，走路外八不自覺會摸肚子，或是情緒的反覆無常是孕婦本身無法控制的。

(中時)