「歕鼓吹」當暗號 北桃4警員包庇賭場遭起訴
(20:08更新內文) 經營賭場的郭姓男子涉嫌以每次2千至3萬不等金額，賄賂多名台北、桃園警員，以「歕鼓吹」為暗號，提前通報臨檢勤務。新北地檢署昨依貪汙、賭博等罪嫌，起訴北投分局偵查佐余松霖、北投分局值勤官警員陳進發、前長安派出所副所長莊慶福、桃園大園分局小隊長江福吉等人。
據悉，賭場遍及北投、龜山，多設置在鐵皮屋、倉庫、雞寮等處掩人耳目，並以「水溝邊」、「花市」、「八仙」作為代號，經營賭場的郭姓男子透過白手套黃男，以每次2千至3萬不等金額，賄賂多名警員，另申辦專用電話，讓警員提前以暗號「歕鼓吹」告知臨檢等勤務。
新北地檢署昨依貪汙、賭博等罪嫌，起訴涉案4名員警、14名賭場業者及2名白手套。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。