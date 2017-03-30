「歕鼓吹」當暗號 北桃4警員包庇賭場遭起訴

(20:08更新內文) 經營賭場的郭姓男子涉嫌以每次2千至3萬不等金額，賄賂多名台北、桃園警員，以「歕鼓吹」為暗號，提前通報臨檢勤務。新北地檢署昨依貪汙、賭博等罪嫌，起訴北投分局偵查佐余松霖、北投分局值勤官警員陳進發、前長安派出所副所長莊慶福、桃園大園分局小隊長江福吉等人。

據悉，賭場遍及北投、龜山，多設置在鐵皮屋、倉庫、雞寮等處掩人耳目，並以「水溝邊」、「花市」、「八仙」作為代號，經營賭場的郭姓男子透過白手套黃男，以每次2千至3萬不等金額，賄賂多名警員，另申辦專用電話，讓警員提前以暗號「歕鼓吹」告知臨檢等勤務。

新北地檢署昨依貪汙、賭博等罪嫌，起訴涉案4名員警、14名賭場業者及2名白手套。

(中時)