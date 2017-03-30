昔日盜壘王黃甘霖 開綠燈要球員自由發揮

統一獅代總教練黃甘霖。（資料照 葉姵妤攝）

統一獅今年棒次與去年相比有些微調，除了陳傑憲固定擔任開路先鋒外，中心棒次也有所變動，總教練黃甘霖指出，目前每個人都有設定兩個棒次排序，還在找出最適合的。

排出陳傑憲固定擔任開路先鋒，蔗總表示，陳傑憲抓投手的節奏非常好，相信擔任首棒會給投捕造成一些壓力，而陳鏞基可能擔任二三棒，給予攻勢上的串聯。

昔日盜壘王黃甘霖領軍，他也提到，期望先發9人都能夠自由發揮，自己也會開綠燈，讓他們放開去展現盜壘速度，他補充，盜壘真真假假，不管誰都有機會在投捕疏忽時盜上下個壘包。

談到投手，蔗總將啟用本土先發，他直接點名林子崴，感覺出來狀況有回來，今年如果投得好，相信未來一定是中華隊的主力先發。

(中時電子報)