陸企債務連環爆 齊星也中彈

輝山乳業（06863-HK）的百億（人民幣，下同）債務危機持續發酵，並可能引發連環爆，山東齊星集團跟著中槍，也身陷百億債務泥淖。被拖下水的是西王食品，因牽涉到與齊星的擔保問題，引發賣壓，結果跌停收盤後暫停交易。這幾起債務危機都跟大股東質押股票有關。

(旺報)