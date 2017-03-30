竹市慶祝社工日 五月天獻影力挺

竹市府今晚慶祝106年度社工日，以包廳電影欣賞方式回饋社工夥伴，沒想到在電影播映前，螢幕卻出現樂團五月天的身影，他們拍攝影片感謝社工們的付出，現場驚呼聲不斷。

新竹市政府社會處表示，今年適逢台灣「社會工作師法」通過第20年，是重要里程碑，為感謝社工默默付出、無私關懷，特別邀請今年成軍20年的重量級貴賓「五月天」，為新竹市社工夥伴們錄製影片力挺。

五月天團員們面對鏡頭，感謝新竹市政府社會處夥伴、社工們的付出與努力，因為他們，讓社會更溫暖與美好，並相約一起邁向下一個20年，影片播放後全場大聲歡呼，掌聲不斷，直說是「最美好的社工日禮物」。。

新竹市長林智堅肯定社工的投入，也錄製溫馨影片，和五月天另類「同台」。他說，感謝社工們每天都設身處地協助需要幫助的市民朋友，讓新竹市更加溫暖、更加幸福，更感謝社工的家人親友，因有他們的支持及包容，讓社工們秉持助人的初衷及熱誠，為城市努力打拚。

竹市府社會處副處長魏幸雯就是在民國86年時從社工系畢業，考上第一屆社工師，投入社工職場20年，從兒少安置機構、少年犯罪預防與外展關懷、幼托服務到社會救助與老人福利等，都有她的努力足跡。

魏幸雯分享，20年工作歷程中，讓她最有感的，是即便進入科技化的時代，科技產品方便了生活，但社工與人相處的工作屬性，透過人與人直接的接觸相處互動，傳遞服務關心和愛。

同樣也是第一屆考上社會工作師的新竹家扶中心主任沈俊賢，回顧自己進入家扶中心滿20年，抱持著「每個孩子都一樣」的信念，一邊陪著自己孩子成長。他認為，工作的價值意義是生命價值的實現，於是能繼續堅守社工崗位，繼續陪伴走向下一個20年。

竹市社會處長陳雪慧表示，面對現今越趨複雜的社會問題，社工也處在高壓力、高負荷、高風險的「三高」環境，但社工們無私的付出及使命感，仍願意努力扮演社會福利的重要推手，積極整合公、私部門資源，將服務輸送到社會每個角落。1060330

(中央社)