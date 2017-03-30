再開店生意旺 拍扁麵包師謝各界恩人
拍攝前總統陳水扁影片的麵包師傅黃士福老店關門3週後，又在高雄開新店，以擅長的糕點重新出發，試賣半個月以來，生意翻倍，他今天感謝各界恩人，讓他能重新站起來。
黃士福新店「凱文手工創意烘焙」位於鳳山區北維街，12坪店面月租新台幣1.2萬元，他上午焚香謝神，進行簡單開幕儀式。
黃士福的新店產品更多樣化，新增不少新產品包括米麵包、各式蛋糕。
黃士福說，他曾在飯店做糕點，蛋糕及手工巧克力，只是舊店礙於沒有冷藏設備他只能做麵包，他來這裡可以好好一展身手，試賣以來起司蛋糕大受歡迎，曾造成熱銷，供不應求。
他指出，他在「新南嚮」舊店45天慘賠退出，被妻子罵笨並與冷戰到快離婚的地步，但歇業3週期間，有許多網友鼓勵他從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，他也利用這段期間在台北及台南等地拜師請益，學得米麵包的做法，連日試賣以來並獲得很好口碑。
他又說，國稅局認定他是小額營業，不需開發票，試賣以來受舊雨新知照顧，營業額翻倍成長，訂單也如雪片般飛來。
黃士福表示，包括前總統陳水扁及鼓勵他的網友都是他的貴人，他致表感謝，他歡迎陳水扁前來光顧，他會親手做麵包招待，他也歡迎烘培同業前來切磋，他也會在這裡辦親子DIY活動推廣純手工健康烘培。
他指出，他已走過去的「風風雨雨」，要以專業開店，好好做生意，希望大家繼續支持他。1060330
(中央社)
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