赴美旅遊意願下降 政治因素影響增加

我要評比

根據美國國家旅遊局（Brand USA）調查研究，部分國際旅客在考慮今年是否造訪美國時，會將政治因素列入考量。

這項發現為美國觀光業既有的憂慮再添1筆。其他新數據顯示，入境美國的國際旅客數從去年春天開始衰退，持續至8月，可能是由於強勢美元及全球各地的經濟低迷狀況。

美聯社報導，Brand USA調查訪問來自11國的旅客，詢問美國政治氛圍對他們於未來1年內造訪美國造成影響的可能性。

去年12月至今年2月期間，除中國大陸以外，各國旅客中表示政治氛圍讓他們前往美國意願降低的人數增加。

在影響訪美意願的因素中，來自墨西哥的旅客對政治氛圍表達最多擔憂。

來自加拿大、德國、澳洲、英國及法國的旅客，在政治氛圍的敏感度居中。

印度、日本、巴西與南韓旅客對政治氛圍的敏感度最低，但他們的赴美意願也於去年12月至今年2月期間減少，只是不若其他地區旅客顯著。

只有中國大陸旅客表示，美國政治氛圍會讓他們更有意願赴美旅遊。（譯者：中央社廖禹揚）1060330

(中央社)