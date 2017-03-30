辜成允摔死案 晶華董座潘思亮被傳喚

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台泥董事長辜成允今年初赴晶華酒店參加喜宴，不幸摔下樓梯不治；台北地檢署為釐清飯店設施是否符合規範，釐清有無涉及業務過失致死刑責，今晚首度以證人身分傳喚晶華酒店董事長潘思亮說明。據了解，檢方全案調查已近尾聲。

北檢表示，目前本案仍是「相」字案，尚無人被列為被告。

台泥董事長辜成允今年1月赴晶華酒店參加喜宴，離場時不幸摔下樓梯不治；家屬雖向檢方表示不提告，但因業務過失罪屬於公訴罪，因此北檢仍持續傳喚主管機關及飯店人員釐清案情。

北檢自案發迄今，已陸續以證人身分約談晶華酒店總經理楊雋翰、查核飯店設施的交通部觀光局官員等多人，今晚是首度傳喚晶華酒店董事長潘思亮說明。

(集團連線報導)