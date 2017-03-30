觀光飯店做公益 籌募10萬善款捐助偏鄉學童。

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台南富信大飯店3年前投入伊甸基金會「象圈工程計劃」，每年致力於幫助在地偏鄉學童的課輔經費。去年底至今年初的助學計畫最近結束，共募得10萬善款，全數捐給伊甸基金會幫助偏鄉弱勢學童。

偏鄉弱勢的孩子，因為交通不便或是資訊不足等因素，在求學過程中，比起都市學童所能接觸到的學習環境、教學資源相對貧瘠，求學之路面臨更多窘境，台南富信大飯店投入自身資源，幫助更多偏鄉學童可藉由課後輔導資源縮小城鄉的學習差距。

夢想對於他們而言可能變得遙不可及。

因此台南富信大飯店第3年投入伊甸基金會「象圈工程計劃」，以夢想為主題，邀請在地的新銳插畫家胡乃琦，設計公益明信片義賣，顧客在公益活動期間，到台南富信鼎園餐廳及富麗廳消費用餐，每筆消費皆提撥10%給伊甸基金會。

活動從去年底至今年2月底止圓滿結束，共為偏鄉學童籌募到10萬元善款。許多夥伴紛紛加入熱心公益的行列，業者盼未來能集結更多人的力量，一起為偏鄉孩童打氣加油。

(中時)