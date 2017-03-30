未婚懷孕怎麼辦？林予晞霸氣回：我養得起！

林予晞劇中未婚懷孕。（TVBS）

黃遠在《酸甜之味》把姊姊戀人林予晞肚子搞大。（TVBS）

黃遠在《酸甜之味》把姊姊戀人林予晞肚子搞大。（TVBS）

黃遠在公視、TVBS《酸甜之味》把姊姊戀人林予晞肚子搞大，為了「負責任」，引發一連串的家庭革命，幼稚又衝動的行徑被PTT台劇版網友痛批「臭屁孩」、「想踹他」，不少網友還替林予晞擔憂未來，熱議是否要把這個孩子生下來，對於未婚懷孕這個問題，林予晞毫不猶豫地說：「我一定會生下來！這是一個小生命耶。」而黃遠則是霸氣地說：「事情發生重要的是兩人要怎麼一起面對，是要取得共識而不是堅持自己的想法。」

黃遠與林予晞在《酸甜之味》中大談姊弟戀，卻遭父親賀一航反對阻撓，父子因觀念不同衝突不斷，讓夾在中間的林予晞受盡委屈。林予晞與黃遠遇到問題的處理態度不同，讓兩人爭吵不斷，本週林予晞將毅然決定分手，獨自生下小孩。林予晞表示自己跟劇中阿丹個性蠻相像的，都是很獨立自主的女性，倘若哪天真的跟劇中一樣不小心懷孕，林予晞帥氣地說：「有了就會生下來，我養得起！」小時候也曾幻想幾歲要結婚生子，但不小心就過了設定年紀，愛小孩的林予晞表示現在的自己有能力養小孩，家人也一定會幫忙，一點也不擔心這個問題，所以就算對方沒有要負責也沒關係。

黃遠在劇中被觀眾罵翻，現實生活中他其實是個想很多的人，被父親黃仲崑嚴格管教的他，對於自己的生活管理也相當嚴謹，黃遠說：「從小我爸就跟我說，不管什麼年紀，都應該要為自己的行為負責。」對於結婚生子的時間點，黃遠表示一切順其自然，但老爸已經說不想太早當阿公，所以目前就先不考慮，但未來結婚後希望能生三個小孩，最好是兩女一男，黃遠笑說：「一定要生個男孩子，不管是哥哥或弟弟，這樣才能保護姐姐或妹妹。」

(中時)