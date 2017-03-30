山葉女子高球賽 盧曉晴首輪並列第7

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台灣高球女將盧曉晴在山葉女子高球賽首輪打出5鳥、4柏忌的71桿，以3桿落後並列領先的申智愛、渡邊彩香，暫時並列第7。

女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金1億日幣（約新台幣2728萬元）的山葉女子高球賽（Yamaha Ladies OpenKatsuragi），今天開始在日本的靜岡縣進行4回合共72洞的賽事。

盧曉晴今天抓下5隻小鳥、吞下4個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿並列第7；蔡佩穎則以2鳥、2柏忌，平標準桿的72桿並列18名。

劉依貞以75桿並列49名，姚宣榆以76桿並列55名。

韓國老將申智愛、日本女將渡邊彩香首輪都抓下5隻小鳥、吞下1個柏忌，打出低於標準桿4桿的68桿成績並列領先。1060330

(中央社)