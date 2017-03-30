太陽花學運案 北院31日宣判

3年多前的太陽花學運期間，立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等22人被控涉犯妨害公務等罪；台北地方法院多次開庭審理後，訂於明天早上11時宣判。

台北地檢署在104年2月10日偵結反服貿抗爭（太陽花學運）衍生的3案；318占領立法院，起訴黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人；323攻占行政院，依侵入住宅、毀損、煽惑他人犯罪等罪起訴魏揚等132人；411路過中正一，起訴洪崇晏等4人。

不過，行政院長林全在去年5月20日，批出上任後的第二份公文裁示指出，行政院對126名被告撤回告訴乃論的刑事告訴。

台北地方法院曾於去年6月開庭審理「318太陽花學運案」，傳喚林飛帆、陳為廷、時代力量立委黃國昌等9名主要被告外，法官也現場勘驗將近100分鐘的錄影帶，以釐清攻進立法院當晚的各種動作、言論，是否有犯罪嫌疑。1060330

(中央社)