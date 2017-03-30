侯怡君：利菁羞辱未播出 不代表沒發生

藝人侯怡君日前泣訴曾遭藝人利菁在節目羞辱情事，利菁今天徵求該集影片，有說就該道歉；侯怡君表示，該片段當時就被剪掉，但不代表沒發生，且錄影現場很多人，傷害已造成。

侯怡君日前扯進利菁與藝人羅霈穎「紅鞋恩怨」，直指利菁不該用一雙鞋炒新聞，脫口一句「人妖就是人妖」，掀性別歧視風波。之後出面向關心性別議題和跨性別者道歉，並淚訴10年前上利菁節目，利菁拿她緋聞男友蕭大陸開玩笑，指她與許純美「共事一夫」。

利菁中午受訪表示，事隔多年已不記得，希望電視台或網友能幫忙找出那一集，「真的讓人家受傷了，就應該要好好道歉」。

侯怡君晚間透過經紀公司表示，當時的經紀人鄭重要求製作單位須剪掉此段錄影，中天電視台也秉持媒體道德修剪節目片段，「不代表事件沒發生，況且錄影現場那麼多的人，傷害在我內心已經造成」。

她說，這件事真的不需浪費社會媒體資源，「對我來說時間或許才是最好的止痛藥」，有的人療效快，很快復原，有些人則一直有抗藥性，偶爾有效、偶爾沒用，週而復始。放下一切，大家向前走吧。1060330

(中央社)