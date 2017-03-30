輕戰輪車托架斷裂 陸軍：已要廠商改善
國軍輕型戰術輪車遭爆料避震器輔助的「前軸軸殼托架」斷裂問題造成車子失去平衡功能。陸軍表示，已於3月定期專案管制會議，掌握這類情形，也通報廠商、使用單位改善及防範。
國防部總共採購將近4000輛、總價新台幣48億元的「輕型戰術輪車」，去年撥交部隊使用，有人向媒體爆料，今年初陸續發生幾起輕型戰術輪車在低速行駛時，避震器輔助的「前軸軸殼托架」斷裂問題，造成車子失去平衡功能，若不慎釀意外，恐將造成車子翻覆導致人員傷亡。
陸軍後勤指揮部表示，已於3月定期專案管制會議掌握上述情形，也通報廠商、使用單位改善及防範。
陸軍後勤指揮部表示，目前該車仍屬保固階段，已依採購契約規範，要求承商研析肇因後，全面巡檢及無償更換，以維陸軍權益。1060330
(中央社)
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