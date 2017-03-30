前瞻基礎建設條例31日拚付委 藍綠甲動

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立法院施政總質詢結束，朝野黨團明天都甲級動員備戰院會。民進黨團說，主要將前瞻基礎建設特別條例草案付委；國民黨團將討論是否對此有所行動。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋晚間受訪表示，明天院會民進黨團已發出甲級動員令，最主要就是將前瞻基礎建設特別條例草案付委，再者，民進黨團將提出黨團版的年金改革版本，明天上午黨團會議凝聚共識。

他表示，支持總統府國家年金改革委員會（簡稱年改會）版將未來領取的年金所得替代率，以35年年資為例，先調降至75%，之後每年調降1%至60%，與支持年金改革繳交保費提撥所領取的，改為15年的均俸額。

李俊俋說，公立教職員18%優存第7年歸零、公立教職員退休老年基本生活保障樓地板為新台幣3萬2160元等，黨內有不同意見，須等黨團會議討論後定案。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，院會中會要求將促進轉型正義條例草案增列為討論事項，時代力量會提出修正動議，而既然民進黨團也列為優先法案，盼能盡快進到院會程序中處理；另外，針對兩岸協議監督條例還卡在內政委員會，建請立法院長蘇嘉全召集朝野協商，盼能解決爭議。

國民黨團首席副書記長林為洲表示，國民黨對時代力量將提案增列促轉條例草案為討論事項，抱持開放態度，就看民進黨團如何回應。但針對衛生福利部15日發函修正「農業殘留容許標準」，將於院會提出要求交付社會福利及衛生環境委員會實質審查。

另外，林為洲也指出，28日國民黨團在程序委員會中提案，要求將前瞻基礎建設條例納入6個委員會聯席審查，但遭民進黨否決，明天上午黨團大會將進行討論，看是否要有所行動。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔則說，如果時代力量要將轉型正義條例草案增列至討論事項，親民黨將投下反對票，因為以目前社會氛圍，認為政府推動太多政治性鬥爭的修法；況且沒有納入原住民的轉型正義，不是真正的轉型正義，只是製造更多的藍綠惡鬥。1060330

(中央社)