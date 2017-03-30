北京故宮花3年清理「家產」 找出5萬5千多件文物

大陸故宮博物院舉辦「大隱於朝」展覽，秀出部分在3年大清理過程中找到的文物。（取自新浪微博＠故宮博物院）

在3年清理過程中，找到許多被遺忘在庫房或不知名角落的陶瓷與書法。（取自新浪微博＠故宮博物院）

經過3年清理，大陸故宮博物院院長單霽翔昨天（29日）在「2014-2016年藏品清理工作總結會」宣布，清理出5萬5千多件文物，藏品總數上升至186萬2690件，其中超過9成、168萬3336件都是珍貴文物。

為了介紹這批新曝光的文物，故宮博物院3月15日至4月15日在延禧宮東配殿展廳舉辦「大隱於朝——故宮博物院藏品3年清理核對成果展」，並發行配套圖錄；展覽分爲甲骨、清宮舊藏老照片、織繡品、古建築、書法、陶瓷、文保修復等7部分。

單霽翔表示，新增的文物並非憑空「冒」出來的，有些是被放置於庫房深處，被落塵掩蓋、自然損壞，還有些是藏在被人物視的角落裡，經過工作人員徹底搜尋，才找出5萬5千多件文物，其中較多的是經過整理的乾隆御稿與尺牘以及甲骨、陶瓷類文物（標本），還有許多清宮老照片，都將一一建檔案，進行藏品資訊數位化保存；其中，「乾隆御稿」完整保存乾隆皇帝在皇子、皇帝、太上皇各時期的詩文手稿，也是研究其書法的第一手資料。

從1925年至今，故宮已經完成5次藏品清理，因文物眾多，每次清理都要花上將近10年的時間；最近的一次清理是在2004年至2010年之間，花了5年完成，也是有史以來最徹底的一次。

(旺報)