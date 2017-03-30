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《了解與互信 兩岸一定旺》募兵越募越沒人 年金改革雪上加霜?（中視）

政府推動年金改革，卻逼得軍人集結成八百壯士埋鍋造飯走上街頭，這叫造反嗎？造反有理嗎？軍人保家衛國，猶如等於24小時保全，隨時待命，砍他們年金，誰還想為國家賣命？

美國政界、學術界，近三到五年興起棄台論的主張，如今大陸崛起後，這樣的論調更有說服力，美國有可能在與大陸交手時，把台灣當成籌碼嗎？民進黨政府對外一直釋出，如果台海發生衝突，美國會是台灣的盟友，也會出兵協助，但真的是這樣嗎？台海一但衝突，台灣需要獨立作戰七天以上，這樣的推算是樂觀還是悲觀？

台灣國艦國造，自製潛艦，自己研發戰機，這些都是花大錢的項目，當然國防自主非常重要，但是台灣戰力的空缺，不只是這些，其實基層裝備很多都需要汰換，像主力戰車老舊問題等等，這些自主研發項目，會不會排擠到其他軍購項目，反而讓台灣戰力失衡？

本集來賓：

蘇浩(外交學院教授)---北京

江啟臣(國民黨立委)

李貴發(前空軍副總司令)

張斯綱(開放智庫召集人)

黃敬平(軍事評論員)

從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信

兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道

(中時電子報)