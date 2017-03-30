《了解與互信 兩岸一定旺》募兵越募越沒人 年金改革雪上加霜？
政府推動年金改革，卻逼得軍人集結成八百壯士埋鍋造飯走上街頭，這叫造反嗎？造反有理嗎？軍人保家衛國，猶如等於24小時保全，隨時待命，砍他們年金，誰還想為國家賣命？
美國政界、學術界，近三到五年興起棄台論的主張，如今大陸崛起後，這樣的論調更有說服力，美國有可能在與大陸交手時，把台灣當成籌碼嗎？民進黨政府對外一直釋出，如果台海發生衝突，美國會是台灣的盟友，也會出兵協助，但真的是這樣嗎？台海一但衝突，台灣需要獨立作戰七天以上，這樣的推算是樂觀還是悲觀？
台灣國艦國造，自製潛艦，自己研發戰機，這些都是花大錢的項目，當然國防自主非常重要，但是台灣戰力的空缺，不只是這些，其實基層裝備很多都需要汰換，像主力戰車老舊問題等等，這些自主研發項目，會不會排擠到其他軍購項目，反而讓台灣戰力失衡？
本集來賓：
蘇浩(外交學院教授)---北京
江啟臣(國民黨立委)
李貴發(前空軍副總司令)
張斯綱(開放智庫召集人)
黃敬平(軍事評論員)
從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信
兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道
(中時電子報)
關鍵字：了解與互信兩岸一定旺、中視、年金
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。