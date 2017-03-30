日管處長張振乾調任北觀 員工辦歡送會眼紅紅
「來來去去的人生、長長久久的緣分！」日月潭國家風景區管理處長張振乾，近日將調任北海岸及觀音山國家風景區，原職缺將由前日管處副處長、現任交通部觀光局國旅組長洪維新接任。
張振乾赴北履新前，管理處員工為他辦歡送會，談及「酷哥(熟人對張振乾的暱稱)在日月潭累計9年多來對員工的照顧，及潭區的付出與貢獻，不少人紅了眼眶。張振乾則以「緣分可以長久，但相處不盡然長長久久」，向大家安慰、暫別。
1955年出生的張振乾，原先在營建署服務。921地震後，到日月潭籌設國家風景區，並擔任副處長；2004年榮升馬祖國家風景區管理處長，之後陸續接掌東北角、花東縱谷國家風景區，2011年再回到老地方日月潭，對潭區建設及文化、產業的提升貢獻至巨。
尤其以他在花蓮出生、樸實個性，真心照顧員工、處處為他人著想的人格特質，深得人心也贏得尊敬。今天中午，副處長陳志賢、秘書蘇翰章及各課室主管、日管處所有的員工為他辦歡送茶會，潭區不少友人聞風而至，為他獻上祝福。
(中時)
關鍵字：日月潭.風管處.張振乾、北觀
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