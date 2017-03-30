吳綺莉記者會淚控成龍 沒為女兒付過半毛錢

吳綺莉記者會淚灑記者會。(取自東網直播、成龍微博)

44歲香港女星吳綺莉因為涉嫌恐嚇，遭女兒「小龍女」吳卓林報警逮捕，在母女衝突後，吳卓林至今仍未回家。未料吳卓林今日突然在社群網站報平安，自曝壓力爆棚，又放話稱將離開香港。吳綺莉隨後也召開記者會，獲友人代為開腔，痛批成龍17年來從未付過生活費，而她講到情緒激動處，當場落淚。

吳綺莉今晚7點半在香港名人梁耀宗、翁靜晶陪同下召開記者會，首先先針對日前有傳同父異母的哥哥房祖名，拜託成龍援助母女的傳聞做澄清，翁靜晶就稱吳卓林從出生到現在，都沒拿過成龍一毛錢，盼外界能給吳綺莉母女一點尊嚴。

身為單親媽媽的吳綺莉，一肩扛起養家的重責，經濟負擔不小，翁靜晶又爆料曾透過中間人問成龍，卻得到成龍回覆：「我任何一毛錢都不會幫你！」相當無情。之後吳綺莉說到自己壓力很大，更忍不住當眾落淚，「我沒有親人，我只有一個女兒。」表示現在只想要女兒回家，希望外界能給她空間，讓她把事情處理好。

(中時電子報)