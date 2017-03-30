SBL》壘哥來了！想跟布拉當隊友

田壘30日現身新莊體育館貴賓席。(李弘斌攝)

選在達欣搶先聽牌的時機點，前達欣球星「少俠」田壘30日現身新莊體育館貴賓席，期望可以親眼目睹昔日隊友搶下隊史第2冠，問他為何現在才來？田壘說：「沒辦法，我現在才有時間，不過我每場都有看！」

少俠田壘現身SBL總冠軍賽第4戰，替老東家達欣加油。

由於效力的天津隊無緣季後賽，田壘2月底就已提前返台，主要都在進行左踝舊傷的積極復健與訓練，「這個傷已經跟了我快3年了，我都忘記什麼時間受的傷，所以最近只好努力復健，希望可在下個球季健康打球。」

提到今年的達欣，田壘第一個想到的就是「印度姚明」布拉，「感覺有了布拉之後，達欣球員信心都很足夠，因為他太大支了，外線出手幾乎都沒顧慮，也讓達欣打來相當順暢，當然還有蘇翊傑的掌控，整個達欣都不一樣了。」

回憶起自己在SBL唯一拿過的冠軍，也就是第6季封王，田壘竟然表示，自己都快要忘記當時隊友有誰了，也不想比較現在的達欣與第6季的達欣哪邊比較強，「只是有了布拉真的加分不少，連我都想當他隊友！」

提到自己剛滿1歲的小孩，田壘隨即滿臉幸福甜蜜，「這段時間跟小孩相處，也學著照顧小孩，只是我都在大陸打球，小孩對我還很陌生，後來才慢慢變好。」

聽到最近SBL票房變差，田壘有點訝異表示，「真的嗎？我今天來感覺人還蠻多的，真的很希望擁有一次從看台拋彩帶的經驗，畢竟前次我們封王，我只能從地上撿彩帶起來丟。」

(中時電子報)