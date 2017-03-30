馬來西亞消息稱已將金正男遺體運往北京

一部疑似載運金正男遺體的廂型車於周四駛離吉隆坡醫院，該車離開不久之後，封鎖了一個多月的醫院太平間則重新對外開放。（圖／美聯社）

馬來西亞消息人士指出，在吉隆坡遇刺身亡的北韓領導人金正恩長兄金正男，其遺體已由馬來西亞航空於今晚運至北京。

路透報引述馬來西亞航空界消息人士的話說，金正男的遺體預計由馬航MH360航班載運，在台北時間周四下午6點由吉隆坡起飛前往北京，再由中國接手運至北韓，馬來西亞航空業者說，「計劃是如此安排的，但無法確認是否按計劃進行。」

載運金正男遺體的馬航MH360原訂18:00自吉隆坡起飛，31日凌晨00:20抵達北京。不過按該公司公告的航班動態顯示，MH360延遲至19:23才起飛，估計要接近凌晨1時才能抵達。

英國國家廣播公司(BBC)於周四晚間報導說，馬來西亞總理納吉(Najib Razak)已批准運送金正男的遺體至北京。9名被北韓限制出境的馬國公民亦已獲准離境返回馬來西亞，目前在馬來西亞的北韓公民亦可以自由離境。

北韓「朝中社」也同步證實，北韓與馬來西亞已就金正男遺體的處理方式達成協議，雙方並將同時撤除對彼此國民的離境限制。

馬來西亞最近與北韓因金正男遇刺案而交惡，雙方互相限制對方國民離境。金正男於2月13日吉隆坡機場遭到二名女性以神經劇毒暗殺後，北韓便要求馬來西亞歸還金正男遺體，以及三位因案被捕的北韓駐馬來西亞外交人員，以交換北韓撤除對境內馬來西亞國民的離境限制。

有部份媒體報導3名北韓外交人員亦在載運金正男遺體的MH360航班上，但路透經過查詢，目前尚無法證實。

(中時電子報)