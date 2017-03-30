北京故宮再清點 乾隆御稿首次拆捆

我要評比

經過3年清理，北京故宮昨天宣布又找出5.5萬多件寶貝，其中乾隆御稿首次拆捆。使北京故宮藏品總數上升至186萬2690件，超過9成為珍貴文物。

中華網今天報導，乾隆皇帝一輩子留下4萬3000多首詩作。此次整理的北京故宮乾隆御稿較完整地保存乾隆帝在皇子、皇帝、太上皇各個時期的詩文手稿。這些保留的乾隆帝最初墨跡手稿，也是研究乾隆書法的第一手資料。

中國大陸北京故宮博物院院長單霽翔昨天公布，北京故宮博物院的藏品總數由2010年12月的180萬7558件，增加至2016年12月31日的186萬2690件。

這其中，珍貴文物超過9成，達到168萬3336件；一般文物16萬3969件，還有標本1萬5385件。

北京故宮表示，增加的5萬5000多件寶貝非憑空冒出來的，有些以前放置於庫房落灰、自然損壞，還有些「躲」在犄角旮旯裡。

新找到的寶貝中，增加較多的主要是新整理的乾隆御稿與尺牘以及甲骨、陶瓷類文物（標本）等。

此次藏品清理由15個工作項目組成，包括乾隆御稿、明清尺牘、舊存瓷器、甲骨、清宮老照片、石刻構件等。1060330

(中央社)