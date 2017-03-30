逾9成家長常說等一下 澆熄孩子熱情
全家便利超商與快樂學習協會進行調查發現，超過9成家長常跟小孩子說「等一下」，可能澆熄了孩子熱情；但有超過5成的小孩，只希望兒童節時父母能夠陪伴他們一整天。
全家便利商店與中華民國快樂學習協會共同針對626個家庭及1477位弱勢孩童進行調查，希望了解親子互動關係。
全家表示，調查中顯示，儘管有8成3的家長滿意現在陪伴孩子的方式，但卻有超過8成的小朋友希望家長陪伴他們的時間能多一點；且有超過9成的家長，常跟小孩子說「等一下」，而常常父母無心的「等一下」，卻可能成為澆熄小朋友熱情的隱形殺手。
問到孩子們最希望收到的兒童節禮物，有6成7的家長認為孩子希望收到實質的禮物，但卻有超過5成的小孩希望兒童節時父母能夠陪伴他們一整天，而非收到禮物。
全家解釋，這些小朋友期待父母能夠帶他們去遠一點的地方玩或住在那邊；從孩子的回答中也顯示，平時生活中的親子互動品質可能尚待加強。
兒童節前夕，微風慈善基金會今天連續第3年至台大兒童醫院關懷病童，基金會與集團企業志工特別準備「杯墊彩繪DIY」活動。
微風慈善基金會表示，許多孩子因為疾病的關係，必須經常進出醫院，忍受疾病和治療帶來的不適感，所以對於醫院總是充滿了打針、吃藥的可怕印象。
微風慈善基金會期望，透過DIY彩繪活動，讓大小朋友們可以激發出無限的創意，沉浸在彩繪的繽紛世界裡，同時也增進親子間的互動，留下歡樂的回憶。1060330
(中央社)
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