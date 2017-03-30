道恩斯前5局好投 桃猿8比1領先獅隊

道恩斯今面對獅隊，前5局僅被敲2安失1分，表現亮眼。(周鎮宇攝)

統一獅與Lamigo桃猿今在桃園棒球場交手，猿隊靠著林泓育與朱育賢的全壘打，在前5局拉開比分，加上先發洋投道恩斯前5局僅失1分，5局結束桃猿以8比1領先統一。

此役首局，雙方就展現猛烈炮火，統一獅靠著鄭鎧文本季第三轟先馳得點，但下半局，林泓育在一壘有人時，順勢以全壘打還以顏色，也率球隊超前比分。

第4局獅隊先發投手林其緯又遇到亂流，先被王柏融敲出安打後，又保送林泓育，隨後直接被朱育賢的三分炮狙擊，梁家榮也在壘上有人再補上一支三壘安打，單局猿隊攻下4分大局拉開比數。

猿隊洋投道恩斯，去年效力獅隊，今面對老東家，雖然首局被擊出陽春炮，但隨即回穩，前5局僅被擊出2支安打失1分，飆出4次三振。

(中時電子報)