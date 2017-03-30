道恩斯前5局好投 桃猿8比1領先獅隊
統一獅與Lamigo桃猿今在桃園棒球場交手，猿隊靠著林泓育與朱育賢的全壘打，在前5局拉開比分，加上先發洋投道恩斯前5局僅失1分，5局結束桃猿以8比1領先統一。
此役首局，雙方就展現猛烈炮火，統一獅靠著鄭鎧文本季第三轟先馳得點，但下半局，林泓育在一壘有人時，順勢以全壘打還以顏色，也率球隊超前比分。
第4局獅隊先發投手林其緯又遇到亂流，先被王柏融敲出安打後，又保送林泓育，隨後直接被朱育賢的三分炮狙擊，梁家榮也在壘上有人再補上一支三壘安打，單局猿隊攻下4分大局拉開比數。
猿隊洋投道恩斯，去年效力獅隊，今面對老東家，雖然首局被擊出陽春炮，但隨即回穩，前5局僅被擊出2支安打失1分，飆出4次三振。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。