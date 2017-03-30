越南批在太平島夜間射擊 台外交部：我有權例行操演

針對越南政府抗議我海巡署在太平島進行夜間射擊訓練事，外交部表示，太平島係我固有領土，我有權在島上進行例行性操演。

越南外交部發言人黎海平（Le Hai Binh）今日以「答記者提問」發表聲明稱，台灣在隸屬南沙群島的太平島（越稱巴平島）周邊海域進行實彈射擊演練，嚴重侵犯越南對此群島的主權，為區域和平、穩定與航海安全造成威脅，使南海（越稱東海）緊張局勢加劇。

對此，外交部指出，中華民國對南海諸島及相關海域享有國際法及海洋法之權利，不容置疑；太平島係我固有領土，我有權在島上進行例行性操演。

外交部強調，中華民國政府秉持「擱置爭議，共同開發」之基本原則，願在平等協商之基礎上，與相關國家共同維䕶並促進南海區域之和平與穩定。

(旺報)