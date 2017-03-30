中斷8年 台灣出版品重返泰國際書展
睽違8年，台灣出版品今年再度參加泰國國際書展，主辦單位還特別規畫台灣館，原本在泰國就嶄露頭角的台灣童書、文學和插畫等，藉此逐漸擴展泰國市場。
台灣優質出版品過去一直是泰國國際書展的要角，但在2009年後就未再參展，直到今年才參展，共計有30家出版社在台北市出版商業公會率領下前來與會，公會理事長盧欽政說，過去泰國書展曾經缺席過，但泰國近期掀起台灣觀光旅遊熱潮，原本就交流熱絡出版界，也是打鐵趁熱，希望泰國對台灣文化有更深層的認識。
盧欽政指出，泰國業界對台灣旅遊童書和文學類都有高度興趣，像幾米和灣灣等人在泰國是暢銷書作家，尤其是在童書部分版權成交量十分驚人，開展兩天下來已經有10餘本童書的版權已經成交，泰國出版商都很注意台灣出版界的動態。
參展的書商周均亮表示，缺席好多年，重回到泰國書展當然覺得很興奮，雖然中斷期間仍有一些交流，希望透過書展方式將台灣優質圖書推展到泰國，未來也希望有更多台灣優良圖書帶給泰國讀者，有些台灣出版社的童書有100多本是以泰文印刷銷售，相當受到泰國親子的喜好。
泰國學習中文的人口愈來愈多，國內的書商前來探路試水溫，不過多數泰國地區所學習的是簡體中文，正體字僅在泰北和曼谷部分學校或語言中心有師資，對許多學習中文的泰國人來說，出現只懂簡體字卻不識正體字的困擾，已經有部分人士希望孩子學習正體中文。
泰國國際書展自3月29日開始於曼谷詩麗吉展覽中心展出至4月9日，台灣館帶來的圖書將在展覽結束後全數捐給包括泰國中華國際學校和蘭實大學，昨天在會場舉行捐書儀式，由中華民國駐泰國代表處副代表石柏士和文化部代表陳毓麟和盧欽政、周均亮等人主持並共同剪綵。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。