中斷8年 台灣出版品重返泰國際書展

睽違8年，台灣出版品今年再度參加泰國國際書展，主辦單位還特別規畫台灣館，原本在泰國就嶄露頭角的台灣童書、文學和插畫等，藉此逐漸擴展泰國市場。

台灣優質出版品過去一直是泰國國際書展的要角，但在2009年後就未再參展，直到今年才參展，共計有30家出版社在台北市出版商業公會率領下前來與會，公會理事長盧欽政說，過去泰國書展曾經缺席過，但泰國近期掀起台灣觀光旅遊熱潮，原本就交流熱絡出版界，也是打鐵趁熱，希望泰國對台灣文化有更深層的認識。

盧欽政指出，泰國業界對台灣旅遊童書和文學類都有高度興趣，像幾米和灣灣等人在泰國是暢銷書作家，尤其是在童書部分版權成交量十分驚人，開展兩天下來已經有10餘本童書的版權已經成交，泰國出版商都很注意台灣出版界的動態。

參展的書商周均亮表示，缺席好多年，重回到泰國書展當然覺得很興奮，雖然中斷期間仍有一些交流，希望透過書展方式將台灣優質圖書推展到泰國，未來也希望有更多台灣優良圖書帶給泰國讀者，有些台灣出版社的童書有100多本是以泰文印刷銷售，相當受到泰國親子的喜好。

泰國學習中文的人口愈來愈多，國內的書商前來探路試水溫，不過多數泰國地區所學習的是簡體中文，正體字僅在泰北和曼谷部分學校或語言中心有師資，對許多學習中文的泰國人來說，出現只懂簡體字卻不識正體字的困擾，已經有部分人士希望孩子學習正體中文。

泰國國際書展自3月29日開始於曼谷詩麗吉展覽中心展出至4月9日，台灣館帶來的圖書將在展覽結束後全數捐給包括泰國中華國際學校和蘭實大學，昨天在會場舉行捐書儀式，由中華民國駐泰國代表處副代表石柏士和文化部代表陳毓麟和盧欽政、周均亮等人主持並共同剪綵。1060330

(中央社)