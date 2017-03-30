川普美墨築牆計畫 內政部長：困難重重
美國內政部長辛克今天表示，受限於格蘭德河阻隔和野生動物生存遭威脅等地理環境和現實條件限制，美國總統川普要履行在美墨邊界興築「宏偉美觀高牆」的承諾將遇上重重困難。
美聯社報導，辛克（Ryan Zinke）說，築牆「在某些地區將面臨複雜考驗」，包括位於邊界的大彎國家公園（Big Bend National Park）和其周圍蜿蜒的格蘭德河（Rio Grande），這條河流經將近2000英里（約3200公里）邊界的一半。
有數以百計物種棲息在邊界內30英里範圍，包括名列受威脅物種的美洲虎和墨西哥灰狼。川普政府即將放寬對美洲虎的保護規定，好讓築牆更容易。美洲虎棲息在墨西哥北部和美國西南部若干地區。
川普競選期間一直堅持在美墨邊界築牆，且說會由墨西哥買單。辛克的說法加上政府尋求由納稅人出資數十億美元的預算提案，反映出現實考量及川普可能放棄最初計畫。
前總統歐巴馬和小布希（George W. Bush）在嘗試興建或完成數百英里長的邊界圍籬時，就曾經歷過辛克所強調的困境。
國土安全部將負責築牆，不過辛克表示，內政部將扮演重要的支持角色。（譯者：中央社劉文瑜）1060330
(中央社)
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