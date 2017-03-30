傳金正男遺體抵機場 擬與兩嫌同返北韓
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在吉隆坡遇刺身亡第46天，馬來西亞「中國報」報導，金正男的遺體和2名北韓嫌犯，今天將搭乘同班客機一起返回北韓。
中國報指出，今天上午9時30分，2輛分別為灰色和白色，屬同一個殯葬集團的靈車抵達太平間外；殯葬業者隨後下車進入太平間，為金正男遺體辦理領屍手續。
載著金正男遺體的靈車下午1時40分駛離吉隆坡中央醫院太平間，送往雪邦馬航貨運中心，準備運返北韓。
下午3時21分，一輛載有5人的北韓大使館官車也駛離大使館，據信前往機場。車上的乘客據信包括先前被警方通緝的大使館二等秘書玄光成，及高麗航空職員金旭日。
金正男遺體運出太平間引來媒體蜂擁追拍，甚至招來一家日本媒體驅車「追屍」，但被警員阻止，還遭警員打開車門大聲質問：「你為什麼跟著那輛車？」
近日有不少揣測指大馬與北韓達成將遺體送回北韓的協議，作為讓滯留在北韓的9名大馬公民回國的交換條件。1060330
(中央社)
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