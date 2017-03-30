警借提毒犯山區墜谷脫逃 遺體找到了！

黃姓毒犯到山區起槍墜谷脫逃，警方尋獲1具疑似黃男遺體，進行說明。（陳淑芬攝）

刑事局中部打擊犯罪中心上月借提販毒嫌犯黃俊傑，到埔里關刀山起槍途中，黃墜落山谷失蹤。警方多次動員搜山，30日在墬落地附近崩壁找到1具腫脹男性遺體，穿著獄衣、左手戴手銬、雙腳戴腳銬，初步研判應為黃俊傑，因位處難行深山，已協請消防局人員入山協助搬運出遺體，才能進一步相驗確認身分。

黃男因毒品案在監執行，今年2月中旬寫信給檢察官指稱，願交出藏在南投埔里山區1處工寮的3支槍械及子彈，中打2月23日會同太平警分局及海巡署等單位借提黃男往關刀山區起槍，途中山路崎嶇難行，當天晚間5時30分，黃男滑落山谷，警方緊急請求南投縣消防隊及埔里分局展開多次搜尋，但均未發現黃男，懷疑他已自行脫困逃逸。

警方過濾黃男經常聯繫親友，均查無黃男與外界聯繫的線索及事證，研判黃男可能尚未離開山區，立即再規劃搜山行動，29日雇請3名熟悉地形山青入山擴大搜尋，今天上午9時30分回報在黃男滑落處附近約1公里的崩落山壁附近，找到1具男性遺體。

據了解，遺體穿著監獄運動服、左手還戴手銬、雙腳戴著腳銬，與黃男墬谷時相符，但遺體浮腫難辨身分，警方初步研判應是黃男，已協請消防局及林務局人員入山，協助採證並搬運出遺體。

警方表示，發現遺體地點處於深山內，山路崎嶇且山區天氣不穩定，難以估計何時可運出遺體，等運出遺體後將再報請檢察官相驗進一步確認身分。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)