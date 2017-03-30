找到借提起槍脫逃毒犯 警：終可告慰大隊長在天之靈
刑事局中部打擊犯罪中心借提毒犯黃俊傑至山區起槍發生墜谷脫逃事件，大隊長許正道均以鼓勵代替責備，許日前因病驟逝雖同仁感念不捨，更積極追緝脫逃黃男，今天傳出在山區找到疑似黃男遺體，辦案人員欣慰地表示，能在大隊長出殯前找到逃犯，總算可告慰祂在天之靈。
中打2月23日借提毒犯黃俊傑到南投山區起槍脫逃事件，承受各界壓力與批評，視同仁如兄弟的許正道對辦案辛勞的同仁總以鼓勵代替責備，並不斷激勵士氣，日前身體突然不適，3月22日晚間因心肌梗塞送醫不治。中打同仁均震驚不捨，尤其是起槍辦案人員更悲痛感念。
辦案人員表示，一行人到大隊長靈堂前祭拜，想到逃犯還沒找到，大隊長就驟逝離他們而去，讓很多兄弟都悲從中來紅了眼眶，祈求大隊長在天之靈能保佑早日找到逃犯，能在大隊長4月7日的告別式前找到逃犯，也可說冥冥之中的安排。
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(中時)
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