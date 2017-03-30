「銀行大戰」前5局打擊戰 中信8比7領先富邦
30日在台中洲際球場舉行的富邦悍將對中信兄弟「銀行大戰」，兩隊前5局形成打擊戰，兩隊合計擊出3支全壘打，包括經典賽國手富邦林哲瑄與中信蔣智賢，各轟1發陽春炮，以及今年首度從1軍出發的中信曾陶鎔擊出2分炮，他5局下這支全壘打也助球隊以8比7後來居上，首度取得領先。
中信此役推派回鍋洋投肯恩先發，富邦由范玉禹掛，但2人都擋不住對方攻摰，范玉宇先發2.1局被擊出5支安打失3分，肯恩前5局也被敲出8支安打，包括林哲瑄5局上陽春炮失7分，比賽形成打擊戰。
富邦5局上派第3任投手張耿豪後援，中信蔣智賢此局對他敲出陽春炮，追成6比7，今年從1軍出發的曾淘鎔再跟進2分彈，以8比7超前。
曾陶鎔去年在2軍敲出13轟，打擊率高達4成44，榮膺2軍「打擊王」，今年被升上1軍，成為1軍先發球員，果然展現打擊火力，5局下敲出本季的首轟就助球隊後來居上。
(中時電子報)
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