毒犯關刀山脫逃 逃不過崎嶇峻嶺亡命

毒犯黃俊傑向檢警自陳願交出藏在山區工寮的槍隻，前往起槍途中在險峻山路墜谷脫逃，警方在山區找到疑似黃男遺體，讓引起軒然大波的脫逃案諸多疑點都難以釐清。警方追查發現，黃男在自白書所指槍械來源及工寮都不實，初步研判，全案應屬計畫性脫逃犯案。

黃男是南投埔里人，在監執行期間寫自白書給檢方指稱，願交出藏在埔里山區工寮內的一批槍械及子彈，中打借提黃男入山起槍，他途中墜落崎嶇難行的山谷脫逃，這究竟是漫天大謊的完美逃亡計畫，還是無心插柳，都因黃男疑喪命山谷而難以釐清。

據了解，黃男在自白書中所指稱的槍枝，是來自於徐姓友人；工寮則是他過去為通緝時準備藏匿的處所，但是警方事後搜查山區發現，附近並無黃男所指稱的工寮，且追查出徐姓友人也並未提供槍械，警方綜合研判自白書內容多屬捏造。

黃男在墜谷前身上僅攜帶警方上山時提供的1瓶水及1顆飯糰，在崎嶇陡峭山間墜落山谷脫逃，熟悉地勢的辦案人員感嘆，若是計畫性誘警深入險惡山區逃逸則可說是冒死性的賭注，當地地形險峻，若跌落溪谷恐屍骨無存；且山區天氣多變，脫逃當天晚間下雨氣溫驟降，無處避雨、無衣物保暖易失溫而身亡，在在都是難逃得過的關卡。

(中時)