遭母拿刀恐嚇 吳綺莉當年懷孕成龍手機換號
武打巨星成龍17年前爆出軌吳綺莉，兩人生下「小龍女」吳卓林，去年吳綺莉上真人秀《驚喜旅程》，向製作人聊起那段從小三變人母的過程，當時知道懷孕後打給成龍，卻發現對方無預警換了手機號碼，生下女兒後，又數度被媽媽拿刀恐嚇要她去找成龍，為了女兒安全，吳綺莉才決定搬離老家，回到香港。
吳綺莉去年上《驚喜旅程》，在微博轉發節目製作人朱茂文一篇專訪她的長文，內容從她與成龍初次見面到當媽，吳綺莉透露18歲時就被成龍追求過，但她當時有男友，不把他放在眼裡，幾年後又遇見，抗拒不了成龍的猛烈攻勢，雙方才開始交往。
吳綺莉說，熱戀時拍完戲，成龍就會打給她邀吃飯，威脅：「吳小姐不到，所有人都不准吃飯」，等她到了，成龍又一樣樣先夾給她，早餐、消夜樣樣都有，到日本工作遇上生日，成龍還會請人送花，「他雖有家室，卻是一匹被放養的野狼，幾乎從來不用回家。」
吳綺莉發現懷孕後，成龍並未反對她生下，不久小道消息傳開，使吳綺莉被大批媒體圍攻，想挖出孩子生父身分，沒想到此時成龍卻換了電話，逃避的舉動惹怒了吳綺莉，託人放話「不會再找你」，之後在某篇專訪認了小孩的爸就是成龍。
生下女兒後，吳綺莉和吳卓林、母親一起住在上海，每次吳綺莉跟媽媽要生活費，吳母竟將鈔票一張張扔在地上，要吳綺莉自己撿起，吳媽媽氣急時還常揮刀亂砍，逼吳綺莉去找孩子的爸，使吳綺莉一度壓力過大內分泌失調爆肥，最後決定帶著女兒離開上海，到香港重新生活，吳綺莉說如果人生沒有母親，所有故事將會是另一個樣子，幸好女兒的存在救了她，感嘆：「經歷過這些事情，我們怎麼可能不會變得強大呢？」
(中時電子報)
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