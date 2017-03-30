英國脫歐 未必是條不歸路

英國首相梅伊周三在下議院發表聲明，說脫歐是一條不歸路。但果真如此？

BBC29日報導指出，里斯本條約的第50條在撰寫的過程中刻意模糊。這一條約並沒有明確規定在啟動後是否可以被撤回。也因此，英國政府無法在這一個議題上有任何明確的法律聲明。

英國司法大臣特魯斯（Liz Truss）說，在她看來這「並不可以收回」，但脫歐大臣戴維斯（David Davis）在去年12月說：「可以收回嗎？我不曉得」。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在被問及英國未來兩年內是否可以收回其第50條的通知時，則說：「法律上講是可以的。」

英國前駐歐盟大使科爾男爵曾幫助起草第50條。他對此表示同意。「你可以在這個過程中回心轉意」。他還說，這樣做可能會惹惱歐盟其他國家，而且會被看作是在浪費時間。「但法律上來說，他們不能堅持讓你離開」。

當然在這個議題上政治觀點與法律觀點的區別十分重要。若英國回心轉意，即使法律上可行，政治上可能會變得十分複雜。

至於法律上是否可行誰說了算？里斯本條約第五十條屬於歐盟法律，因此最終由歐洲法院來決定。

目前在都柏林有一個案例，要求歐洲法院在是否可以回心轉意的問題上給出最終明確的答案。另外還有一個問題值得考慮：所有人都在說英國在啟動《里斯本條約》第50條後兩年內會完成脫歐談判。但實際上，若包括英國在內的所有28個歐盟國家都同意，這個期限是可以延長的。雖然現在還沒有人這麼提議，但法律上這是可行的。

所謂的第五十條啟動後就無法回頭，梅伊說，實際上還沒有通過法院的認證。歐盟其他國家說他們不希望英國離開歐盟。然而，政治上來講，第五十條的通知很難被撤回，而現在的英國政府也說，他們沒有想要這麼做。

(旺報)