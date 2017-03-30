去年力不從心 林子崴今年重新出發

林子崴今年被寄予重任，明將先發對上中信兄弟。(周鎮宇攝)

去年受到傷勢困擾，陷入低潮的林子崴，今年被獅隊總教練黃甘霖寄予厚望，明將先發對上中信兄弟，他指出，去年的失敗，是自己很好的經驗，期盼今年繳出好的投球內容。

2015年季中以獅隊第一指名加盟的林子崴，隨即就登錄一軍，並繳出14場出賽，自責分率3.04的好成績，結果去年首個完整球季卻投的荒腔走板，出賽29場，自責分率高達7.38，他坦言，去年的確力不從心。

林子崴說，去年從春訓開始，有可能是生涯第一個春訓，有點太操勞，導致春訓開始就是傷勢不斷，整季就在打打停停的狀況下進行，始終調整步道好的狀況，感覺真的很累，也很厭煩。

今年重新出發，林子崴很感謝教練團與隊友們的鼓勵，他也提到，今年總教練黃甘霖春訓方式比較彈性，也找到了自己最適合的春訓調整方式，練的時間不長，但有更多時間可以做運用，增進自己不足的地方，感覺狀況比以前好很多。

黃甘霖本季也直接設定林子崴為先發輪值的其中一人，並看好他未來發展，林子崴說，未來就是發揮該有的水準，其餘一切順其自然，今年期望能把先發投手該投的局數做好，不在意勝負，重要是投出好的內容。

(中時電子報)