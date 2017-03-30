陳珮騏自曝是體質敏感 每天都要洗「符水」

《冥中注定我愛你》片中，黃姵嘉（右）當布魯斯靈界口譯。（緯來提供）

《冥中注定我愛你》由布魯斯（左起）、黃姵嘉、陳珮騏、Igor柯逸華主演。（緯來提供）

緯來電影台自製電影《冥中注定我愛你》4月2日晚間9點首播，導演許立達率布魯斯、黃姵嘉、陳珮騏、Igor柯逸華等主要演員，今天（3月30日）現身記者會，分享拍戲點滴。

該劇描述布魯斯飾演的男大生「紀嘉樹」天生有「陰陽眼」，可以看到好兄弟，卻沒有辦法主動溝通，造成許多困擾，直到遇到可以溝通的女鬼「倩倩」黃姵嘉，才終於知道纏著他的外國鬼「皮特」Igor柯逸華是他的的祖先，要求後代子孫「紀嘉樹」查明他死亡的真相，重新安葬遺體，超渡亡靈，但「倩倩」的身分卻是一個解不開的謎團。

黃姵嘉表示，她飾演「半死不活」靈體、碰上「枉死百年」冤魂柯逸華Igor，為了爭奪布魯斯的注意，2人有一場精采的飆罵戲。黃姵嘉笑說：「導演希望我們說一般人聽不懂的『鬼話』，剛好我會說客語、Igor則用法文，一起互罵，卻不知道彼此說什麼；但其實我說的是『今天還沒有吃飯肚子好餓』！」柯逸華則是一臉驚訝，疑惑地表示：「原來她說的是這個，我可是按照台詞說正統的法語」，引爆哄堂大笑。

劇中還有1個重要的關鍵角色，就是會通靈的師姐陳珮騏，透過她的做法、觀落陰、畫符咒，幫「紀嘉樹」布魯斯解決很多問題。這是陳珮騏出道以來，首次扮演師姐的角色，但戲中的她，畫起符來，動作熟練又到位，讓人咋咋稱奇。

陳珮騏透露，因為有敏感體質，只要出門總會有靈體想靠近，若碰到磁場較亂的地方，還會頭暈、頭痛，或者有畫面不斷出現，有時可看到透明、或者黑影、影子的靈體，所以每天都要洗「符水」保平安，所以很少接鬼片。

柯逸華聽到陳珮騏的經歷後，一派輕鬆說：「我在台灣很多年了，很常聽；不過法國古堡也很多鬼，只是法國人都只會待在家喝酒解悶，不會出來到處說！」

黃姵嘉笑說，演靈魂最難的是頭髮不能動，她和導演、工作人員都被整慘了。她舉例說，有場戲在戶外拍攝時，當天風很大，只要一開口，風就來，屢試不爽，陳珮騏擔心進度，默默在心裡祈求：「拜託讓我們拍完，只剩幾個鏡頭而已了！」說也奇怪，她才溝通完畢，風就停歇，順利完成這場戲的拍攝。

(旺報)